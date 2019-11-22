Немецкие эксперты оценили безопасность "Острова мечты"

В парке протестировали аттракционы

До конца года в Москве откроется первый в России и крупнейший в Европе всесезонный тематический парк развлечений "Остров мечты". Особое внимание посетителей, безусловно, привлекут аттракционы. Сейчас специалисты завершают их тестирование.

"Остров мечты" все больше обретает реальные очертания. Первые аттракционы уже проходят тестирование. Здесь будущим посетителям обещают полеты не во сне, а наяву.

"Крылья свободно вращаются, и каждый гость может сам выбрать угол установки крыльев, повернуть их и если их повернуть определенным образом, как вентилятор, как лопасти вентилятора, то поток воздуха набегающий начнет раскручивать гостя", - говорит технический директор парка Иван Шоль.

Причем даже самые рискованные пике будут абсолютно безопасны, уверяют устроители аттракциона. Для этого его тестируют не только по российским, но и европейским стандартам. Проводят проверку немецкие эксперты.

"Мы проводим проверку в соответствии с определенными европейскими стандартами. Это довольно сложная процедура, которая занимает несколько месяцев и начинается с довольно детальной проверки документов, и в данный момент мы проверяем соответствие самого аттракциона тем документам, которые нам были предоставлены", - говорит руководитель проектов департамента тематических аттракционов в Германии Леонардо Хавьер Салас Креспо.

После этого оценивается надежность механических систем. Затем проходит инспекция производства с оценкой качества используемых материалов и точности размеров. И наконец, специальные испытания имитируют нештатные ситуации — от короткого замыкания до обычного отключения электричества. Во всех случаях проектировщики гарантируют - ни один посетитель аттракциона не пострадает.

"У него есть резервный способ опускания всей гондолы и открытия дверей безопасности. Разница лишь во времени, которое потребуется на то, чтобы высадить гостей", - говорит Шоль.

А чтобы отследить реакцию организма на такой "полет", каждый аттракцион тестируют при помощи полиэтиленовых манекенов с датчиками давления, которое бывает у обычного человека. При этом система не сработает и в том случае, если человек просто не пристегнул ремень. Пока аттракционы проходят тест на безопасность, на "Острове мечты" "вырастают" и новые прогулочные зоны. Не выезжая из Москвы, можно будет пройтись по улицам Барселоны, Лондона и даже посетить римский Колизей. Все жемчужины архитектуры — под одной крышей. Парк аттракционов разбит на 8 тематических зон. Наряду с "Диснейлендом" и парком" Авернтура" "Остров мечты" станет крупнейшим местом развлечения не только в Москве, но и во всей Европе.

Елена Сахно, Александр Голубев, Захар Левин, "ТВ Центр".