Жильцы сгоревшего дома в Москве отблагодарили спасателей

Для пожарных устроили чаепитие

Пожарные, которые ликвидировали возгорание на западе Москвы, накануне принимали благодарности. При этом от тех, кого неделю назад спасли из огня.

В прошлую пятницу в многоэтажке на улице Удальцова произошёл крупный пожар, сотрудники МЧС буквально вынесли из горящих квартир 17 человек. Жители дома решили отблагодарить спасателей - пришли к ним в пожарную часть и устроили чаепитие, а затем вручили благодарственную грамоту, передает "ТВ Центр".

- Мы хотим, чтобы у Вас, у Ваших бойцов осталось только приятное впечатление. Эта маленькая благодарность от жильцов дома номер 16 по улице Удальцова у Вас, в Вашей части останется. Спасибо вам огромное!