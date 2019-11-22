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Жильцы сгоревшего дома в Москве отблагодарили спасателей

15:08
  • пятница
  • 22 ноября 2019

Для пожарных устроили чаепитие

Пожарные, которые ликвидировали возгорание на западе Москвы, накануне принимали благодарности. При этом от тех, кого неделю назад спасли из огня.

В прошлую пятницу в многоэтажке на улице Удальцова произошёл крупный пожар, сотрудники МЧС буквально вынесли из горящих квартир 17 человек. Жители дома решили отблагодарить спасателей - пришли к ним в пожарную часть и устроили чаепитие, а затем вручили благодарственную грамоту, передает "ТВ Центр".

- Мы хотим, чтобы у Вас, у Ваших бойцов осталось только приятное впечатление. Эта маленькая благодарность от жильцов дома номер 16 по улице Удальцова у Вас, в Вашей части останется. Спасибо вам огромное!

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Жильцы сгоревшего дома благодарят спасателей
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