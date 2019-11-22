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В Москве открывается сезон катков

15:10
  • пятница
  • 22 ноября 2019

Старт - уже вечером в эту пятницу

Московские катки открывают зимний сезон. Лёд - искусственный, а значит идеально ровный и надёжный. Оценить его горожане смогут уже сегодня вечером, сообщает "ТВ Центр".

В Парке имени Горького идут последние приготовления: натирают лёд до блеска, вешают баннеры, украшают кафе. В этом году у ледовой площадки - новое имя. "Восход" - так назывался легендарный советский космический корабль. Главная тема - межпланетные путешествия. Фантастическое оформление гости увидят уже в семь вечера на торжественном открытии катка. А в десять там будет салют. Но главное - изменилась сама ледовая  площадка.

"Раньше у нас были длинные узкие аллеи, а сейчас появились две больших зоны вокруг фонтана, есть ещё и большая зона перед большим павильоном. Потом деревянный переход, где можно пофотографироваться, сделать классные кадры, наблюдать вид на всю обозримую зону катка", - сказал начальник спортивно-досугового отдела Парка имени Горького Дмитрий Зубов.

В этом году в городе откроют почти полторы тысяч катков, большинство - с обычным, естественным, льдом. На всех устроят пункты проката и оказания медпомощи, раздевалки и кафе.

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