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Куда исчезли воробьи в Москве

15:15
  • пятница
  • 22 ноября 2019

Орнитолог назвал причину

Куда исчезли воробьи? Этот вопрос волнует многих москвичей, особенно представителей старшего поколения.

Специалисты подтверждают, что популяция воробьёв в Москве сократилась, передает "ТВ Центр". И называют причину - изменение городской среды. Чтобы продолжить свой род, воробьям надо свить гнездо - в кустах или высокой траве. И кормить птенцов насекомыми. А они пропали на ухоженных  московских газонах.

"Раньше воробьи получали кормовые преференции за счет помоек. Помойки у нас не сократились, но  облагообразились, это закрытого типа помойки. Поскольку  идет газонокошение, то снижается уровень насекомых, а насекомыми, как мы знаем, воробьи выкармливают своих птенцов", - сказал главный ветеринарный врач госпиталя птиц "Зеленый попугай" Владимир Романов.

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