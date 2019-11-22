Куда исчезли воробьи в Москве

Орнитолог назвал причину

Куда исчезли воробьи? Этот вопрос волнует многих москвичей, особенно представителей старшего поколения.

Специалисты подтверждают, что популяция воробьёв в Москве сократилась, передает "ТВ Центр". И называют причину - изменение городской среды. Чтобы продолжить свой род, воробьям надо свить гнездо - в кустах или высокой траве. И кормить птенцов насекомыми. А они пропали на ухоженных московских газонах.

"Раньше воробьи получали кормовые преференции за счет помоек. Помойки у нас не сократились, но облагообразились, это закрытого типа помойки. Поскольку идет газонокошение, то снижается уровень насекомых, а насекомыми, как мы знаем, воробьи выкармливают своих птенцов", - сказал главный ветеринарный врач госпиталя птиц "Зеленый попугай" Владимир Романов.