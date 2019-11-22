Хотел напугать мать: Виктор Рыбин рассказал о самоубийстве отца

Никто не думал, что его жизнь оборвется

Певец и лидер группы "Дюна" Виктор Рыбин рано лишился отца – мальчику на тот момент было всего семь лет.

Об этой трагической странице своей жизни он рассказал Борису Корчевникову в эфире программы "Судьба человека". Виктор Рыбин-старший покончил жизнь самоубийством.

"Отец лежит, но около него почему-то нет крови. Это было самоубийство. Я помню родители часто ругались. Отец, как я понимаю, хотел напугать мать, но не рассчитал", - рассказал Рыбин.

Мать Галина тяжело переживала уход мужа. По воспоминаниям Рыбина, она была "чернее угля", много времени проводила в больницах, восстанавливалась после потери, передает teleprogramma.pro.

"Я думаю, что ей не в чем себя винить. Ее вины в этом нет никакой. Просто произошла трагедия в жизни людей", - отметил Рыбин.

В жизни Галины были мужчины, но ни один из них не смог заменить маленькому Вите отца. Женщина очень боялась, что сын пропадет без отца и пойдет по скользкой дороже. Однако Виктор не только не пропал, но и добился большого профессионального успеха.