В Москве обсудили развитие спортивной сферы

В обсуждении приняли участие известные спортсмены и эксперты

В Москве прошел круглый стол в рамках проекта "Город спорта". Известные спортсмены и эксперты собрались, чтобы обсудить развитие спортивной сферы столицы.

"В проекте появилась возможность подавать идеи по направлению "Спортивные секции", при этом выбрать можно сразу три городских округа. Например, в СЗАО, где вы работаете, можно ходить на бокса, а в ЗАО — на секцию по гимнастике, потому что вашей маме удобно приводить внука на занятия рядом с домом", — рассказал руководитель ГКУ "Новые технологии управления" Александр Пищелко.

При реализации идей будут учитываться мнения и идеи москвичей, подчеркнула первый заместитель руководителя департамента спорта Светлана Бажанова.

"Мы хотим создать город, в котором будет комфортно и интересно жить, а для этого нужен диалог", - подчеркнула она.