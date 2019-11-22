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В Москве обсудили развитие спортивной сферы

13:59
  • пятница
  • 22 ноября 2019

В обсуждении приняли участие известные спортсмены и эксперты

В Москве прошел круглый стол в рамках проекта "Город спорта". Известные спортсмены и эксперты собрались, чтобы обсудить развитие спортивной сферы столицы.

"В проекте появилась возможность подавать идеи по направлению "Спортивные секции", при этом выбрать можно сразу три городских округа. Например, в СЗАО, где вы работаете, можно ходить на бокса, а в ЗАО — на секцию по гимнастике, потому что вашей маме удобно приводить внука на занятия рядом с домом", — рассказал руководитель ГКУ "Новые технологии управления" Александр Пищелко.

При реализации идей будут учитываться мнения и идеи москвичей, подчеркнула первый заместитель руководителя департамента спорта Светлана Бажанова.

"Мы хотим создать город, в котором будет комфортно и интересно жить, а для этого нужен диалог", - подчеркнула она.

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