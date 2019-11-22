Тарасова не сдержала эмоций после рекорда 16-летней фигуристки Косторной

Загитова показала худший результат

Российская фигуристка Алена Косторная установила мировой рекорд в короткой программе на этапе Гран-при по фигурному катанию в Саппоро (Япония).

Судьи оценили катание подопечной тренера Этери Тутберидзе в 85,04 балла, пишет газета "Известия". Предыдущий мировой рекорд принадлежал японке Рике Кихире (83,97), которая в этот раз заняла только второе место.

16-летняя Косторная безукоризненно выполнила тройной лутц, а также комбинацию тройной флип и тройной тулуп. Спортсменка призналась, что показать такой выдающийся результат ей помогло присутствие тренера.

"С Этери Георгиевной нам всегда намного проще, потому что это главный тренер, ты это чувствуешь и хочется показать все еще лучше", - поделилась Косторная.

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова не смогла сдержать своего восторга от юной фигуристки. Она отметила техничность, музыкальность и легкость спортсменки.

Выдающееся катание!! Какой аксель на пол-катка — красивый, высокий, легкий-легкий. Исполнено превосходно, лучше не бывает. А лутц, как говорится, в одно касание… делает не волнуясь. <…> Как она поднимается, у нее абсолютно мужской прыжок, колоссально. Это очень большое достижение в короткой программе", - восхитилась Тарасова.

Третье место Гран-при по фигурному катанию в Саппоро досталось американке Карен Чен. Олимпийская чемпионка Алина Загитова заняла только четвертое место, это ее худший результат в короткой программе за два года. Еще одна россиянка, Софья Самодурова, заняла седьмое место.