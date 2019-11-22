Где сборная России сыграет с Данией на Евро-2020

Соперником команды Станислава Черчесова по групповому этапу соревнований также станет Бельгия

Стало известно, в каком городе российская сборная проведет матч группового раунда чемпионата Европы по футболу с командой Дании. Согласно жеребьевке группового турнира Евро-2020, россияне встретятся с соперниками в Копенгагене.

Подопечным Станислава Черчесова также предстоит встретиться в групповом этапе соревнований с командой Бельгии. Четвертый соперник сборной России по группе определится в конце ноября в ходе жеребьевки, передает "Спорт-Экспресс".

Российская сборная обеспечила себе участие в чемпионате Европе, заняв второе место в отборочной группе.

Ранее стало известно, что инцидент во время матча команд России и Бельгии стал поводом для открытия дела против Королевской бельгийской футбольной ассоциации. Бельгийцы тогда победили со счетом 4:1.

Напомним, Евро-2020 пройдет ближайшим летом в 12 городах Европы.