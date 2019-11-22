"Наряжал как куклу и показывал людям": признание чудом выжившей любовницы историка Соколова

У девушки был шанс на свободу и она использовала его

Бывшая девушка доцента Олега Соколова, которую он пытал раскаленным утюгом, рассказала о своей болезненной любви.

21-летняя девушка, которую Соколов ласково назвал Катрин (настоящее имя девушки не раскрывается в целях безопасности - прим.ред.), училась на филологическом факультете СПбГУ, занималась наукой, собиралась поступать в аспирантуру. В 2004 году она искала работу и наткнулась на объявление, написанное на французском языке, о поиске ассистента.

Как оказалось, это 48-летний Соколов искал помощницу для работы над книгой об аустерлицком сражении. Собеседование длилось два часа, Соколов требовал много, а платил мало и в результате девушка отказалась. "Смотрел он на меня очень оценивающе, как будто раздевал, мне это было неприятно", - вспоминает она.

Однако спустя время девушка прониклась ухаживаниями историка и ответила взаимностью. Это были ее первые любовные отношения. Роман начал развиваться по тому же сценарию, что и с Анастасией Ещенко. Прослеживались те же тревожные звоночки: пленяющая харизма и начитанность Соколова, эгоизм Соколова, научные интересы Соколова, квартира Соколова, балы и реконструкция Соколова, истерики и вспышки гнева Соколова, пьянство Соколова, а также неведение родителей, с кем встречается их дочь, и неожиданное превращение "ангела в чудовище".

"Он любил хорошие рестораны, широко жить, но делал он это только ради себя. Да, из поездок он всегда привозил какие-то мелочи. Но все, что он покупал, было под его вкус. Он наряжал меня как куклу и показывал людям", - рассказала девушка в интервью интернет-изданию "Фонтанка".

Пара много ссорилась, Катрин тяготили эти отношения, но всякий раз она возвращалась к Соколову. 29 ноября 2008 года ситуация накалилась до предела в прямом и переносном смысле. После нескольких попыток Катрин уйти от историк связал ее, привязал к стулу и начал пытать включенным утюгом. Соколов спланировал это. Он специально затеял экзекуцию в коридоре квартиры, чтобы не было смежных стен с соседями.

"Я пыталась освободиться. Смогла выпутать правую ногу и стала снимать ею веревку со второй. Я с этим стулом побежала в соседнюю комнату. Он меня пнул, я упала. Стул оказался в районе поясницы, он бил по нему. Потом накинул мне шнур на шею. Когда я уже стала задыхаться, отпустил...", - вспоминала девушка.

Осознав, что натворил, Соколов начал посыпать голову пеплом, забился в истерике, молил о прощении. Еще сутки девушка провела в его квартире, так как не смогла чисто физически уйти. На следующий день после побоев к историку пришли друзья, чтобы отпраздновать годовщину битвы под Аустерлицем. О произошедшем ночью в квартире они не знали.

В последствии Катрин рассказала об избиении полиции. Однако тогда ее заявлением всерьез никто не занялся. Соколов начал терроризировать возлюбленную, насел на уши ее матери да так, что та подумала, что это ее дочь довела ученого до такого состояния.

Соколов настолько умело манипулировал людьми, что после инцидента с утюгом, побоями и угрозами, отношения историка и студентки продолжались еще год. Девушка смогла сбежать от него в аэропорту Пулково, когда они прилетели из Франции.

После разрыва с Соколовым Катрин долго избавлялась от депрессии, психологических травм, паранойи и тревожности. Четыре года она не могла довериться другому человеку. Сейчас у все хорошо: она замужем и воспитывает ребенка, у нее есть любимая работа и друзья. О Соколове она предпочитает не вспоминать и желает ему пожизненный срок за убийство девушки, которая не нашла в себе сил бросить историка-тирана.