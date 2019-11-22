"Девственница 18-19 лет": любовница рассказала о сексуальных предпочтениях доцента Соколова

Анастасия Ещенко была обречена

Доцент истории СПбГУ Олег Соколов испытывал слабость к молоденьким студенткам определенного типажа.

Бывшая возлюбленная ученого, которую он назвал Катрин, рассказала, что заметила схожие черты во внешности жен (их было две - прим.ред) и любовниц Соколова. Доцент любил утонченных женщин с невинным лицом и точеной фигурой.

"Я для него была старовата, он даже об этом говорил. Мне тогда было 21, а по его меркам идеалом стала бы девственница 18-19 лет", - призналась экс-любовница Соколова.

Сопровождающие доцента девушки выполняли роль красивого аксессуара, вспоминает Катрин. Они должны были носить то, что выбрал Соколов, вести себя так, как хотел Соколов и не задавать лишних вопросов.

"Он любил один тип духов, ими пользовалась его жена и все любовницы. Меня тоже заставил ими пользоваться", - рассказала девушка интернет-изданию "Фонтанка".

Олег Валерьевич выбирал тех, кто разделял его научные интересы, помогал в написании работ. Ведь убитая Анастасия Ещенко изначально занималась исследованием истории России начала XX века, но, начав отношения с Соколовым, переквалифицировалась в наполеонику.

Когда Катрин увидела фотографии Ещенко в бальном платье вместе с Соколовым, то у нее внутри все сжалось – тогда она подумала, что эти отношения ничем хорошим не закончатся.

"Я помню свое отражение в зеркале в тот единственный раз, когда я была в бальной одежде. И вот Настины фотографии... Да, как будто это один и тот же человек. <…> У меня была мысль связаться с ней <…> Но я боялась, что она, такая же влюбленная в него, как и я когда-то, в первую очередь покажет мои сообщения ему, и он меня найдет", - рассказала девушка.

Катрин считает, что у Насти не было шансов на спасение. Ей удалось сбежать, так как Соколову было что терять – тогда в университете не знали об их романе, у его жены, которая не подозревала о наличии у супруга любовницы, только-только родилась девочка. А Ещенко слишком глубоко увязла в этих отношениях.

"Он не убил меня только потому, что был моложе, был женат, у него только родился ребенок. А человек, зашедший с ним так далеко... Они жили вместе, он развелся, не скрывал отношения в университете. С такими авансами, с таким углублением в его жизнь, у нее не было шансов вырваться просто так", - озвучила она свою версию.

Соколов застрелил Ещенко, когда та спала, 7 ноября. После этого он попытался избавиться от тела: расчленил его и по частям решил выкинуть в реку. 9 ноября на набережной Мойки преподавателя задержала полиция, после того как он упал в воду с рюкзаком, где лежали руки убитой. В квартире Соколова нашли тело аспирантки. Доцент во всем сознался, сейчас он находится в СИЗО.