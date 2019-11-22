Жители Москвы выбрали первые 50 поликлиник для капремонта

Первые поликлиники для капремонта выбраны с учётом мнения жителей

Первые поликлиники, в которых будет проведен капитальный ремонт в соответствии с "Новым московским стандартом поликлиник" выбраны с учётом мнения жителей столицы, принявших участие в голосовании на портале "Активный гражданин". Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Мы в принципе отобрали 135 поликлиник, которые входят у нас в программу, разработали на все проектную документацию. И с учетом голосования на портале "Активный гражданин", которое закончилось неделю назад, отобрали первые 50 поликлиник, которые будут ремонтироваться в следующем году. Первые 50 поликлиник будут отремонтированы в тех районах, где программу поддержали более 75% участников. В опросе приняли участие более 212 тыс. человек. В целом программу поддержали более 70% проголосовавших. Важно отметить, что среди проголосовавших нет ни одного района, где программу поддержали менее 58% жителей", - сказала она.

Заммэра отметила, что разработанный стандарт поликлиник учитывает все аспекты их работы, и стал результатом большой аналитической работы, основанной в числе прочего и на предложениях, поступивших непосредственно от врачей.

"Мы системно подошли к тому, как должны выглядеть наши поликлиники. Разработали новый стандарт московской поликлиники, который учитывает все аспекты работы. Мы проанализировали огромный объем данных из системы ЕМИАС, работали непосредственно с врачами, посмотрели доступность и потребность в специалистах в каждом здании поликлиники и разработали свой московский стандарт. Мы попытались учесть все предложения врачей, чтобы им было комфортно работать в поликлинике, где они проводят достаточно много времени. В марте-апреле мы проводили краудсорсинговый проект, в рамках которого 4 тыс. врачей давали свои предложения о том, как бы они хотели улучшить работу своей поликлиники, 2,5 тыс. предложений были внесены в стандарт", - сказала Анастасия Ракова.

По ее словам, в бюджете на 2020 год на обновление медицинского оборудования предусмотрено более 51 млрд рублей, часть которых пойдет на закупку оборудования в объеме 15 тысяч единиц в поликлиники.

Ранее в этом году мэр Москвы Сергей Собянин дал поручение о модернизации поликлиник в городе, в том числе и в плане инфраструктуры.