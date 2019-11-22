Меркель решила укрепить отношения с Россией

Без Москвы проблем не решить, считает канцлер Германии

Германии нужны хорошие, добрососедские отношения с Россией. Возникающие сегодня проблемы можно решать только сообща, уверена канцлер ФРГ.

Ангела Меркель выступила на съезде своей партии Христианско-демократический союз. Канцлер напомнила, что Германия в следующем году будет председательствовать в Совете ЕС. И главная задача сегодня, по ее мнению – добиться единства в Евросоюзе.

"В эти времена речь идет о Европе, о сильной Германии и сильной Европе. Европа должна действовать едино", - заявила Меркель. В качестве примера она привела грядущий переход связи на стандарт 5G – разрабатывать систему безопасности для него можно только в рамках ЕС, делать это на внутреннем рынке каждой страны бессмысленно, убеждена Меркель.

Канцлер обеспокоена тем, что перед лицом всех возникших в наши дни вызовов до сих пор не решен вопрос о месте Европы. Она призналась, что лет 10 назад не могла бы и подумать, что в переговорах с США могут возникнуть такие сложности.

По мнению Меркель, ценности Европы несовместимы с ценностями России или Китая. Тем не менее, Китай остается одним из важнейших торговых партнеров Германии. А добрососедские отношения с Москвой – в интересах Берлина, несмотря на все сложности, приводит слова Меркель РИА Новости.