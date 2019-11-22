Малышева рассказала о первых признаках рака мозга

Глиобластома – самое опасное онкологическое заболевание

Глиобластома или опухоль головного мозга – самое опасное онкологическое заболевание. Методов ее профилактики пока не существует. Однако есть признаки, по которым можно определить ее начало, рассказала в эфире программы "Жить здорово" ее ведущая, врач Елена Малышева.

По словам Малышевой, среди признаков наступления заболевания – затрудненная речь пациента. Кроме того, у человека изменяется походка, возникают внезапные проблемы со здоровьем. Это связано с тем, что организм пациента отказывается выполнять любые функции.

Еще одним видимым признаком является деформация черт лица. "Во время сдавливания головного мозга у пациента могут произойти визуальные изменения в носогубных складках", — отметила ведущая. Врачи призывают тех, кто обнаружил у себя подобные симптомы, немедленно обратиться к неврологу.