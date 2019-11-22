Найден необычный способ сбросить пару лишних килограммов

117-килограммовая девушка своим примером доказала эффективность метода

Жительница Великобритании нашла необычный способ похудеть. В какой-то момент ее вес достиг 117 килограммов, но изводить себя строгими диетами женщине не хотелось.

Тогда 29-летняя девушка решила совместить приятное с полезным. Она купила игровую приставку и стала ежедневно заниматься спортом с помощью специальных фитнес-игр. Для большей пользы британка использовала эллиптический тренажер во время просмотра телевизора.

Процесс похудения занял два года. За это время девушка смогла сбросить 54 килограмма. Обвисшую кожу она привела в порядок с помощью пластической операции, пишут argumenti.ru.