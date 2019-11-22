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Потап впервые рассказал о расставании с Каменских

16:27
  • пятница
  • 22 ноября 2019

Музыкант признался в пристрастии к алкоголю

Украинский музыкант Алексей Потапенко, известный как Потап, признался, что был на грани расставания со своей возлюбленной Анастасией Каменских. По его словам, он переживал буквально физическую боль, когда понял, что их дуэт "Потап и Настя" может распасться. Заглушить эту боль он пытался разными способами.
Потапа призвали угомонить Настю Каменских после полуголых фото

"Я понял, что мне этот человек дорог. Причем я гнал эти мысли прочь. Но себя перебороть невозможно. Был момент, когда я гасился всем, чем только можно, - пил очень сильно, ходил на вечеринки, но это не помогало заглушить чувства, все мысли были только о том, что я могу ее потерять", - рассказал продюсер в интервью "КП Украина".

Чувства к Насте, в конце концов, победили. Свадьба состоялась 23 мая, свидетелями счастливого события были более сотни гостей. Молодожены отдыхали в турции, радуя поклонников многочисленными фотографиями. Подписчики в какой-то момент даже решили, что Настя беременна. Однако Каменских призналась, что во время отдыха просто забыла про диеты и слегка располнела.

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