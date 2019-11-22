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Путин поставил задачи по укреплению обороноспособности России

18:15
  • пятница
  • 22 ноября 2019

Президент обсудил перспективы развития ВС России с Совбезом

Перспективы развития вооружённых сил до 2030 года и шаги, которые необходимо предпринять для защиты национальных интересов страны, обсуждались в четверг на заседании Совета безопасности России. Как отметил Владимир Путин, новая программа должна быть основана на тех угрозах, которые есть в современном мире. Коснулся Верховный главнокомандующий и социальной составляющей службы в армии.

Совет безопасности - в полном составе. За длинным столом - министр обороны, главы других ведомств, мэр Москвы Сергей Собянин. В центре внимания - стратегические вопросы обороноспособности России. План на ближайшее десятилетие. Верховный главнокомандующий отмечает: новая программа должна учитывать угрозы, которых сегодня в мире всё больше.

"В разных регионах планеты не только тлеют очаги застарелых конфликтов, но и появляются новые. Ведущие страны активно совершенствуют наступательные вооружения. Добавлю, что так называемый "ракетно-ядерный клуб" по факту – и вы все это хорошо знаете – пополняется новыми членами. Серьезную озабоченность вызывает и приближение военной инфраструктуры НАТО к нашим границам, а также попытки милитаризации космоса. Ощутимым ударом по системе контроля над вооружениями стал выход Соединенных Штатов Америки из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности под надуманным предлогом", - заявил Путин.

В таких условиях, продолжает Путин, крайне важно активно развивать собственный военный потенциал. Многое уже сделано. Результат предыдущей программы по модернизации российской армии впечатляет. Почти 70 процентов новых вооружений в войсках. Причем, многие образцы по своим характеристикам  опережают зарубежные аналоги на годы вперёд. Эти показатели не могут снижаться.

"Несмотря на все бурные технологические изменения в мире, наши Вооруженные силы должны быть оснащены по последнему слову науки и техники. И так, как нам удалось это сейчас – а это редкое явление и для нашей страны, и для мира в целом в новейшей истории: нам удалось фактически сделать шаг вперед по сравнению с другими ведущими военными странами мира – конечно, нужно стремиться к тому, чтобы такое состояние сохранить и в будущем на важнейших направлениях развития", - отметил Путин.

Речь не только о перспективных образцах высокоточного оружия и средствах воздушно-космической обороны. Президент уверен: при создании военной продукции важно развивать и применять технологии искусственного интеллекта. К примеру, следует расширить линейку разведывательных и ударных беспилотников, а также - роботизированных комплексов. При этом, конечно, нельзя забывать о людях, на которых армия и держится. Вопросы соцзащиты военнослужащих и их семей должны быть в приоритете.

"Начиная с 2016 года в Вооруженных силах, других войсках, воинских формированиях и органах более 42 тысяч военнослужащих получили постоянное жилье, почти 275 тысяч – служебное. Свыше 405 миллиардов рублей выделено на развитие накопительно-ипотечной системы для военнослужащих, в том числе в текущем, 2019 году, порядка 142 миллиардов. Хочу подчеркнуть: такая работа, безусловно, должна продолжаться. Не должно быть сбоев, связанных с индексацией денежного довольствования. Люди должны понимать и чувствовать заботу со стороны Родины, заботу со стороны органов власти, заботу со стороны государства, ради которого они служат", - сказал президент.

Владимир Путин призвал уделять больше внимания координации между воинскими подразделениями страны, военно-промышленным комплексом и властями всех уровней. Только совместная слаженная работа позволит российской оборонке работать максимально эффективно. Проект развития вооруженных сил России еще предстоит доработать - в том числе Министерству обороны. На подпись президенту он поступит 30 марта.

Ольга Оксенич, "ТВ Центр".

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