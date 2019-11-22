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Собянин вручил награды многодетным семьям

17:39
  • пятница
  • 22 ноября 2019

Мэр Москвы назвал родительский труд настоящим подвигом

В пятницу в преддверии Дня матери, который отмечается в последнее воскресенье ноября, в столичной мэрии чествовали многодетные семьи, удостоенные президентской награды "Родительская слава", передает "ТВ Центр".

Орден был учрежден в 2008-м году, его получают семьи, которые воспитывают семерых и более детей. При этом ведут здоровый образ жизни, обеспечивают полное и гармоничное развитие каждого ребенка.

Вручая награды, Сергей Собянин назвал родительский труд настоящим подвигом, которым нужно гордиться. Глава города отметил, что число многодетных семей в Москве неуклонно растет. Столичные власти оказывают им материальную поддержку, а также возводят детские сады, школы, поликлиники и другие объекты для родителей и детей, создают комфортные общественные пространства.

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