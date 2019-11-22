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Польша выдала России бывшего главу НПО "Космос" Чернякова

18:33
  • пятница
  • 22 ноября 2019

В ближайшее время в сопровождении спецконвоя Андрей Черняков будет доставлен в Москву

Польша выдала России бывшего владельца и главу корпорации НПО "Космос". Андрей Черняков обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. Общая сумма по нескольким эпизодам составляет почти 17 миллиардов рублей, передает "ТВ Центр".

В июле 2016-го Таганский суд Москвы санкционировал заочный арест Чернякова и объявил его в международный розыск по линии Интерпола. После задержания в Польше беглый бизнесмен провёл там почти два года в тюрьме. 22 октября этого года варшавский суд удовлетворил ходатайство о его экстрадиции в Россию.

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