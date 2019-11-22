Сенат США потребовал стенограммы бесед Байдена с Порошенко

Дональд Трамп порадовался решению

Сенат США затребовал в Госдепартаменте документы, связанные с Джо Байденом и Украиной. С официальным письмом к госсекретарю Майку Помпео обратились сразу несколько представителей этой палаты Конгресса, в том числе председатель комитета по судебной системе Линдси Грэм.

Сенаторов интересуют контакты бывшего вице-президента с Петром Порошенко, в частности расшифровки бесед, а также связи последнего с другими представителями администрации Обамы. Как отмечает Грэм, эти данные должны пролить свет на обстоятельства увольнения генерального прокурора Украины Виктора Шокина. Республиканцы настаивают, что этому способствовал именно Байден, чтобы помешать расследованию в отношении компании "Бурисма", где работал его сын Хантер.

Запрос сделан на фоне процедуры импичмента Дональду Трампу, которую продолжают демократы. Если им удастся довести её до конца, вопрос будет передан в Сенат. Такую возможность приветствует Дональд Трамп. По словам главы Белого дома, только там он "может рассчитывать на справедливость и должный судебный процесс в рамках Конституции".