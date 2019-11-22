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"Детское Евровидение": переволновавшийся российский участник вернулся в строй

16:57
  • пятница
  • 22 ноября 2019

Денберел настроен решительно

Российский дуэт Татьяны Меженцевой и Денберела Ооржака успешно провел вторую репетицию на "Детском Евровидении-2019". Ребята репетировали в сценических костюмах, исполнили свой номер трижды. 13-летний Денберел чувствует себя отлично, он решил не давать волю нервам.
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"Я понял, что не стоит так волноваться и что все будет хорошо", - цитирует РИА Новости юного певца.

Как сообщили ранее в пресс-службе "Академии Игоря Крутого", мальчику стало плохо во время первой репетиции, Денберел упал в обморок. Россиянина отвезли в больницу, где он пробыл один день. Врачи решили, что певец просто переволновался.

Татьяна Меженцева и Денберел Ооржак на "Детском Евровидении-2019" исполнят песню "A Time for Us". Финал песенного конкурса пройдет 24 ноября в польском городе Гливицы.

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