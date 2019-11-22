Политика двойных стандартов: кому выгодны "цветные революции"?

Политика США заключается в том, чтобы поддерживать протесты, удобные американской элите

В Иране в бензиновых бунтах уже погибли более ста человек. В Гонконге манифестанты громят метро и блокируют движение транспорта, а полиция угрожает применить боевое оружие, временные власти Боливии отказались выпустить из страны нескольких экс-министров, а фермеры, требующие отставки Аньес, перекрыли дороги, в Тбилиси возобновились столкновения полиции и протестующих. Не утихают волнения в Венесуэле, Чили и Ираке, выступления в Ливане и вовсе называют небывалыми. Во Франции ряды желтых жилетов пополнились врачами, а парижские пейзажи - дымами от горящих покрышек. Такое ощущение, что мир сошел с ума, массовые протесты катятся по планете, и пусть в деталях они разнятся, цель у них у всех одна. Смена политических элит.

В Грузии полицейский спецназ оттесняет толпу митингующих водометами и слезоточивым газом. В Боливии массовые акции протеста поставили страну на грань гражданской войны, передает "ТВ Центр".

Общий счет погибших идёт на десятки, а раненых - на сотни. Президент сбежал, власть в руках оппозиции. В Ираке для разгона протестующих полиция применяет боевые патроны, уже погибло более 300 человек. В Иране повышение цен на бензин, по сути, спровоцировало массовые акции против режима.

На видео, опубликованных в интернете, слышны радикальные лозунги. Аятолле Хаменеи желают смерти. США митингующие называют друзьями, а врагами - руководителей своей страны.

Власти в ответ выключили в стране интернет и частично - сотовую связь. Полиция разгоняла демонстрантов с применением боевого оружия, в разных источниках число погибших называется от десятков до нескольких сотен человек. И всё это новости недели - а за год сообщения о беспорядках приходили как минимум из 30 стран. Причем, стран абсолютно разных. Но лозунги везде примерно одинаковые: люди требуют смены политических элит.

"Социальная природа всегда одна и та же - это возмущение большинства, которое, что называется, отвержено, которое исключено из процесса принятия решений. Которое отвергается политической и социальной элитой. Это все примерно одно и то же. Но политически это может быть направлено против левого правительства, как в случае с Боливией, это может быть направлено против правого правительства, как в случае с Чили", - рассуждает профессор Московской высшей школы социальных и экономических наук Борис Кагарлицкий.

Отставки от главы государства требуют и в Ливане. Здесь уже более месяца не стихают протесты, которые, кажется, начались из-за пустяка - налога на интернет- мессенджер WhatsApp. В Чили массовые митинги разгорелись после того, как подорожал проезд в метро. В Гонконге - главном эпицентре мирового протеста - причиной стал закон об экстрадиции. И теперь там ежедневно идёт настоящая война митингующих и полиции.

То есть причины таких массовых и разрушительных противостояний не всегда вяжутся с тем, на что идут митингующие. Конечно, основу всех подобных выступлений против власти традиционно составляет молодежь. В том же Гонконге с полицией в основном воюют студенты и их поступки можно связать с возрастом. Но социологи сейчас отмечают - часто протестуют не голодные, а те, чья тарелка стала чуть менее глубокой.

Конечно, идеальных обществ не бывает, да и справедливости одинаково желают люди на всех континентах. Но почему-то протесты возникают не везде. И если присмотреться, кроме естественных внутренних проблем, охваченные беспорядками страны входят в зону интересов сильнейших внешних игроков.

Украинский Майдан доказал, что устроить госпереворот реально. Если это совпадает с американскими интересами. Даже просто антиправительственными акциями можно пытаться давить на власть. В настоящее время напряжены отношения России и Грузии. Оппозиция там достаточно аккуратна в заявлениях, большинство понимает, что с соседями выгоднее сотрудничать. Но есть и те, кто специально старается придать митингам в Тбилиси антироссийский подтекст. Хатия Деканоидзе совсем недавно вернулась из Киева, где строила новую украинскую полицию. Теперь борется за демократию в Тбилиси.

"В нашей стране нет места пророссийским олигархам, которые решают судьбу каждого гражданина Грузии. Наши требования - свободные выборы с пропорциональной системой, отставка правительства Грузии", - сказала она.

В подобных призывах всегда можно найти экономическую подоплеку. Ещё до того как Эво Моралес покинул президентский пост, Боливия, богатая литием страна, подписала с китайскими компаниями крупные контракты на разработку месторождений, которые стратегически необходимы для производства аккумуляторов. В июне Моралес прилетал в Москву и прямо заявлял о том, что его страна заинтересована в расширении сотрудничества с Россией в области литиевой промышленности. Теперь, похоже, этим планам не сбыться. В Чили из-за непрекращающихся митингов был отменен саммит АТЭС, а ведь там власти страны тоже намеревались улучшить экономическое сотрудничество с Россией и Китаем. В этом свете выгодополучатели от протестов в Гонконге кажутся очевидными.

"Вне всякого сомнения, политика Соединенных Штатов заключается в том, чтобы поддерживать протесты, удобные американской элите и Вашингтону. И естественно противодействовать выступлениям, которые не удобны с политической точки зрения. Это традиционная система Соединенных Штатов, это традиционная система двойных стандартов, которые для США абсолютно типичны", - отметил Кагарлицкий.

Но, в отличие от прошлого, сейчас Вашингтон пытается управлять революциями в дюжине стран мира. Вопрос возникает очевидный: смогут ли США удержать под контролем такое количество своих марионеток и процессов, которые могут начать развиваться и бесконтрольно. Пример Ливии или Ирака показателен, вот только теперь ситуация накалена до предела сразу в нескольких точках планеты.

Пётр Вершинин, "В Центре Событий", "ТВ Центр".