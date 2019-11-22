Врачи избавили жителя Подмосковья от трехсантиметрового червя в глазу

Россиянин привез "подарок" с Шри-Ланки

Зуд в правом глазу заставил подмосковного жителя обратиться к врачу. Мужчина пожаловался работникам Ступинской больницы, что чувствует какое-то движение под веком. Осмотревшие пациента медики поставили диагноз - дирофиляриоз. Выяснилось, что в глазу у мужчины поселился трехсантиметровый червь.

"Считается, что болезнь характерна для территорий с влажным и теплым климатом: это страны Азии, Африки, Южной Европы. Но в последние годы наблюдается увеличение заболеваемости дирофиляриозом в странах, для которых это заболевание не совсем характерно", — приводит сайт Минздрава Московской области слова главного врача Ступинской центральной районной клинической больницы Александра Дружинина.

Впрочем, обратившийся к врачам пациент, судя по всему, обзавелся "жильцом" в Шри-Ланке, куда он ездил в отпуск год назад. Мужчина рассказал, что тогда его укусил комар, что и стало причиной появления паразита. Медики призывают россиян, отправляющихся на отдых в тропики, не забывать о мерах предосторожности.