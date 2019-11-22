ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Врачи избавили жителя Подмосковья от трехсантиметрового червя в глазу

17:28
  • пятница
  • 22 ноября 2019

Россиянин привез "подарок" с Шри-Ланки

Зуд в правом глазу заставил подмосковного жителя обратиться к врачу. Мужчина пожаловался работникам Ступинской больницы, что чувствует какое-то движение под веком. Осмотревшие пациента медики поставили диагноз - дирофиляриоз. Выяснилось, что в глазу у мужчины поселился трехсантиметровый червь.
Зауральским школьникам скормили коровьи глисты

"Считается, что болезнь характерна для территорий с влажным и теплым климатом: это страны Азии, Африки, Южной Европы. Но в последние годы наблюдается увеличение заболеваемости дирофиляриозом в странах, для которых это заболевание не совсем характерно", — приводит сайт Минздрава Московской области слова главного врача Ступинской центральной районной клинической больницы Александра Дружинина.

Впрочем, обратившийся к врачам пациент, судя по всему, обзавелся "жильцом" в Шри-Ланке, куда он ездил в отпуск год назад. Мужчина рассказал, что тогда его укусил комар, что и стало причиной появления паразита. Медики призывают россиян, отправляющихся на отдых в тропики, не забывать о мерах предосторожности.

Читайте также:
Главное сегодня
Тропический червь
Тропический червь
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.