Установлена причина массовой гибели птиц в Карелии

Инфекция опасна для людей

Массовая гибель птиц, о которой сообщили жители города Сегеж в Карелии, вызвана орнитозом. Причину установил государственный инспектор, который выехал на место происшествия. У погибших птиц были взяты пробы, которые исследовали в лаборатории.

В трех образцах эксперты обнаружили ДНК возбудителя орнитоза - Chlamydophila psittaci. Это инфекционная болезнь, опасна не только для птиц, но и для человека. Возбудитель поражает органы дыхания и центральную нервную систему. Основные переносчики - дикие и домашние птицы, человек заражается воздушно-капельным или воздушно-пылевым путем.

В Сегежи в середине ноября выпал желтый снег, после чего началась массовая гибель птиц. Администрация города сообщила, что превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в воздухе и воде не обнаружено. И признаков птичьего гриппа у пернатых эксперты республиканского центра ветеринарии не обнаружили, передает "Интерфакс".