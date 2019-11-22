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Установлена причина массовой гибели птиц в Карелии

18:00
  • пятница
  • 22 ноября 2019

Инфекция опасна для людей

Массовая гибель птиц, о которой сообщили жители города Сегеж в Карелии, вызвана орнитозом. Причину установил государственный инспектор, который выехал на место происшествия. У погибших птиц были взяты пробы, которые исследовали в лаборатории.
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В трех образцах эксперты обнаружили ДНК возбудителя орнитоза - Chlamydophila psittaci. Это инфекционная болезнь, опасна не только для птиц, но и для человека. Возбудитель поражает органы дыхания и центральную нервную систему. Основные переносчики - дикие и домашние птицы, человек заражается воздушно-капельным или воздушно-пылевым путем.

В Сегежи в середине ноября выпал желтый снег, после чего началась массовая гибель птиц. Администрация города сообщила, что превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в воздухе и воде не обнаружено. И признаков птичьего гриппа у пернатых эксперты республиканского центра ветеринарии не обнаружили, передает "Интерфакс".

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