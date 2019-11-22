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Путин призвал закрепить позитивные тенденции в экономике России

18:42
  • пятница
  • 22 ноября 2019

Президент поставил задачу в течение трех лет добиться увеличения доходов граждан

В пятницу президент Владимир Путин провел совещание по экономическим вопросам. На нем он обозначил задачи правительства нашей страны на ближайшие 3 года, передает "ТВ Центр".
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В их числе - закрепить позитивные тенденции в экономике России, добиться устойчивого динамичного роста в этой сфере и увеличения доходов граждан. Глава государства предложил участникам  встречи "сверить часы" по наиболее актуальным темам и выразил надежду на то, что координация деятельности различных министерств и ведомств станет лучше.

"Вчера, как известно, 21 ноября Госдума приняла федеральный бюджет на 2020-2022 годы,  а также бюджеты трёх государственных внебюджетных фондов. Очевидно, что в течение следующих трех лет необходимо не только закрепить позитивные тенденции в экономике, но и сделать экономический рост более устойчивым, качественным и динамичным. За счёт этого добиться увеличения доходов граждан", - отметил Путин.

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