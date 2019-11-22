Путин призвал закрепить позитивные тенденции в экономике России

Президент поставил задачу в течение трех лет добиться увеличения доходов граждан

В пятницу президент Владимир Путин провел совещание по экономическим вопросам. На нем он обозначил задачи правительства нашей страны на ближайшие 3 года, передает "ТВ Центр".

В их числе - закрепить позитивные тенденции в экономике России, добиться устойчивого динамичного роста в этой сфере и увеличения доходов граждан. Глава государства предложил участникам встречи "сверить часы" по наиболее актуальным темам и выразил надежду на то, что координация деятельности различных министерств и ведомств станет лучше.

"Вчера, как известно, 21 ноября Госдума приняла федеральный бюджет на 2020-2022 годы, а также бюджеты трёх государственных внебюджетных фондов. Очевидно, что в течение следующих трех лет необходимо не только закрепить позитивные тенденции в экономике, но и сделать экономический рост более устойчивым, качественным и динамичным. За счёт этого добиться увеличения доходов граждан", - отметил Путин.