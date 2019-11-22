Анфиса Чехова раскрыла секрет борьбы с лишним весом

Телеведущая применяла необычный метод

Анфиса Чехова может выступать в роли эксперта по борьбе с лишним весом – недавно известная телеведущая сбросила 30 килограммов. Методики похудения заинтересовали будущую звезду телеэкрана еще в подростковом возрасте, и тогда она опробовала весьма необычные способы.

"Каждое утро я шла в ванну, как на эшафот", - рассказала Чехова о своих экспериментах в 13 лет. По словам телеведущей, она где-то вычитала, что снизить вес можно при помощи обливания ледяной водой – что она и взялась исполнять со всем рвением.

Однако в итоге килограммы не убавлялись. Единственный результат от этих процедур – стойкая неприязнь к холодной воде, призналась телезвезда. Подписчики посочувствовали Анфисе и отметили, что метод она выбрала весьма опасный – особенно для тех, у кого проблемы с сосудами, пишет издание "Аргументы недели".