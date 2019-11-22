ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Анфиса Чехова раскрыла секрет борьбы с лишним весом

18:32
  • пятница
  • 22 ноября 2019

Телеведущая применяла необычный метод

Анфиса Чехова может выступать в роли эксперта по борьбе с лишним весом – недавно известная телеведущая сбросила 30 килограммов. Методики похудения заинтересовали будущую звезду телеэкрана еще в подростковом возрасте, и тогда она опробовала весьма необычные способы.
Анфиса Чехова пригласила Зеленского в постель и восхитилась его женой

"Каждое утро я шла в ванну, как на эшафот", - рассказала Чехова о своих экспериментах в 13 лет. По словам телеведущей, она где-то вычитала, что снизить вес можно при помощи обливания ледяной водой – что она и взялась исполнять со всем рвением.

Однако в итоге килограммы не убавлялись. Единственный результат от этих процедур – стойкая неприязнь к холодной воде, призналась телезвезда. Подписчики посочувствовали Анфисе и отметили, что метод она выбрала весьма опасный – особенно для тех, у кого проблемы с сосудами, пишет издание "Аргументы недели".

Читайте также:
Новости по теме
Анфиса Чехова
Анфиса Чехова
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.