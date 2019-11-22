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Медведева возмутила разница в зарплатах руководителей и рядовых сотрудников учреждений

18:57
  • пятница
  • 22 ноября 2019

Работники получают в 5-8 раз меньше начальников

Вопиющим назвал положение дел с зарплатами в некоторых бюджетных учреждениях премьер-министра России. По словам Дмитрия Медведева, уравниловки в этом вопросе быть не должно, но и таким разрывом в доходах надо что-то делать.
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"Я знаю совершенно вопиющие проблемы: когда, допустим, руководитель медицинской организации – который, откровенно говоря, мало чем отличается от обычных врачей - получает зарплату в пять раз, в восемь раз. Наверное, это тоже не вполне справедливо. Давайте подумаем все-таки", - сказал российский премьер.

Дмитрий Медведев 22 ноября встретился с активом "Единой России". Комментарий премьера касался прозвучавшего на форуме предложения: законодательно закрепить на федеральном уровне разницу зарплат руководителей и сотрудников бюджетных организаций, сократив ее минимум в два раза, передает РИА Новости.

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