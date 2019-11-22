Берлускони попал в больницу после инцидента в Хорватии

Экс-премьер Италии пострадал в давке

Поездка в хорватский Загреб завершилась госпитализацией для бывшего премьера Италии Сильвио Берлускони. Лидер партии "Вперед, Италия" участвовал в конгрессе Европейской народной партии – но после балканского тура оказался в миланской клинике.

Пострадал итальянский 83-летний политик, как сообщают хорватские СМИ, в давке – слишком много оказалось желающих сделать селфи с бывшим премьером. В итоге Берлускони упал и ушибся. После мероприятия он отправился в Италию на самолете и сразу попал в руки медиков.

"Никакого перелома бедра, ключиц, берцовых или других костей. Никакого срочного возвращения. Правда в том, что речь идет о банальнейшем ушибе. Биение крыльев бабочки в Китае вызывает ураган в Техасе", - проинформировал обеспокоенных сторонников штаб Берлускони.

В июне 2016 года, в этой же миланской клинике, Берлускони перенес операцию на сердце. Тогда местные издания писали, что вновь дали о себе знать кардиологические проблемы. А в мае этого года лидера партии "Вперед, Италия!" прооперировали в связи с кишечной непроходимостью, передает РИА Новости.