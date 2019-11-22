Российские конькобежки выиграли этап Кубка мира

Женская сборная победила в командном спринте

Лед польского города Томашув-Мазовецкий стал счастливым для российской женской сборной по конькобежному спорту. Девушки победили в командном спринте на втором этапе Кубка мира.

1 минута 27,650 секунды – такой результат показали Ольга Фаткулина, Ангелина Голикова, Дарья Качанова и Ирина Кузнецова. Девушки из команды Нидерландов уступили россиянкам почти 2 секунды, заняв второе место. Японки с результатом 1.29,651 стали третьими. Второй этап Кубка мира по конькобежному спорту завершится 24 ноября, передает ТАСС.