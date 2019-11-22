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Путина попросили вмешаться в ситуацию вокруг МХАТ имени Горького

20:10
  • пятница
  • 22 ноября 2019

К президенту обратилась народная артистка Татьяна Доронина

Владимира Путина просят вмешаться в ситуацию, которая сложилась в МХАТе имени Горького. С просьбой к президенту России обратилась народная артистка СССР, президент театра Татьяна Доронин.
Захар Прилепин стал заместителем худрука МХАТ имени Горького

Актриса побеседовала с российским лидером после церемонии вручения государственных наград, которая прошла в Кремле 21 ноября. Об этом рассказал журналистам сопровождавший артистку актер  Андрей Чубченко.

"В беседе с президентом, как сказала нам Татьяна Васильевна, она попросила вмешаться в ситуацию, которая сложилась в МХАТе", — приводит слова Чубченко RT. Он отметил: Доронину волнует, что актеров снимают с ролей и лишают надбавок.

Разговор Дорониной с Путиным на эту тему действительно состоялся – подтвердил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. В то же время, он отметил, что эта тема – в компетенции Минкультуры.

Артисты МХАТа имени Горького обратились с письмом к Владимиру Путину еще до этого разговора. Деятели искусства подвергли критике работу нового худрука театра Эдуарда Боякова. В то же время, другая часть артистов, а также руководство театра попросили защитить МХАТ от кампании "агрессивной клеветы".

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