Россиян предупредили о вспышке радиации

Это последствия прогремевшего сутки назад мощного взрыва

Роспотребнадзор сообщил об усилении контроля радиационной обстановки на Дальнем Востоке. Такие шаги предприняты после некоего "радиационного инцидента" - какого именно, не уточняется. По данным ведомства, угрозы негативного воздействия на российских граждан нет.

Около суток назад мощный взрыв был зафиксирован в Южно-Китайском море. Предполагают, что он прогремел на глубине примерно в 50 метров. Взрыв, мощность которого эксперты оценивают в 20 килотонн, вызвал сильную подводную ударную волну. На береговых контрольных точках на побережье Китая и на острове Тайвань приборы фиксируют повышение радиационного фона.

Как известно, в Южно-Китайском море несут боевое дежурство американские подводные лодки. Информагентства считают, что на одной из них произошла авария. Ни в Вашингтоне, ни в Пекине инцидент до сих пор не прокомментировали, пишут "Вести.ru".