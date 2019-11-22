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Россиян предупредили о вспышке радиации

20:26
  • пятница
  • 22 ноября 2019

Это последствия прогремевшего сутки назад мощного взрыва

Роспотребнадзор сообщил об усилении контроля радиационной обстановки на Дальнем Востоке. Такие шаги предприняты после некоего "радиационного инцидента" - какого именно, не уточняется. По данным ведомства, угрозы негативного воздействия на российских граждан нет.
На месте строительства Юго-Восточной хорды радиация не обнаружена

Около суток назад мощный взрыв был зафиксирован в Южно-Китайском море. Предполагают, что он прогремел на глубине примерно в 50 метров. Взрыв, мощность которого эксперты оценивают в 20 килотонн,  вызвал сильную подводную ударную волну. На береговых контрольных точках на побережье Китая и на острове Тайвань приборы фиксируют повышение радиационного фона.

Как известно, в Южно-Китайском море несут боевое дежурство американские подводные лодки. Информагентства считают, что на одной из них произошла авария. Ни в Вашингтоне, ни в Пекине инцидент до сих пор не прокомментировали, пишут "Вести.ru".

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