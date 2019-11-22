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Россияне отказываются от поездок в Швецию из-за бандитов

21:03
  • пятница
  • 22 ноября 2019

Туристов отпугивает негативный образ скандинавской страны

Россияне отказываются от поездок в Швецию. Как выяснила министр иностранных дел скандинавской страны Анн Линде, иностранцы опасаются бандитизма и организованной преступности. К сожалению, именно такой образ Швеции сложился за рубежом.
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"Случалось, например, что приглашенные представители российского гражданского общества не приезжали к нам на встречи, испугавшись, что у нас небезопасно. Это может показаться нелепым, но это правда", — приводит слова главы МИДа издание Aftonbladet. По мнению министра, всему виной то, что многие СМИ освещают только негативные события, происходящие в Швеции.

По данным, которые публиковались в СМИ, число убийств с применением огнестрельного оружия в Швеции возросло десятикратно - с четырех в 1990-х годах до сорока в 2017-м. Кроме того, в стране стали обычным явлением социальные волнения с автомобильными поджогами и нападения на сотрудников служб первой помощи.

Анн Линде призвала "поставить заслон дезинформации". По словам министра, надо показать, что правительство и полиция делают все возможное для борьбы со стрельбой и бандитизмом.

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