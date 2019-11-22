Вашингтон "узаконил" кражу сирийской нефти

Американские военные следят за сохранностью месторождений

США контролируют сирийские нефтяные месторождения абсолютно законно, решили в госдепартаменте. Как заявил журналистам спецпредставитель по Сирии Джеймс Джеффри, американские военные следят, чтобы нефтяные объекты на северо-востоке ближневосточной страны не попали в руки террористов.

"Я абсолютно уверен, что это законно. Миссия военных заключается в том, чтобы работать с "Сирийскими демократическими силами" и обеспечить, что они остаются надежными партнерами в борьбе с террористами и поддержании безопасности. Это продолжается уже на протяжении четырех лет", - заявил Джеффри ("Сирийские демократические силы" – это вооруженные формирования сирийских курдов).

По словам представителя госдепартамента, самое важное для США - это уберечь нефть от рук "Исламского государства" (запрещенной в России террористической группировки). Нефть, согласно сирийской конституции, принадлежит сирийскому народу, очень логично завершил свою речь американский дипломат.