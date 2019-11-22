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Российских легкоатлетов лишат возможности выступать в нейтральном статусе

22:10
  • пятница
  • 22 ноября 2019

А российскую федерацию вообще исключат из международной

Атаку на российскую легкую атлетику развернула рабочая группа Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics). Совместно с антидопинговым комитетом они решили пересмотреть процедуру выдачи российским спортсменам нейтрального статуса.
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Нейтральный статус позволял российским атлетам, к которым не было претензий у антидопинговых агентств, выступать на международных соревнованиях.

"Совет поручил рабочей группе и антидопинговому комитету, который рассматривает статус ANA (нейтрала), пересмотреть процедуру выдачи нейтрального статуса, который совет начал использовать начиная с июня 2016 года", - сообщил глава рабочей группы World Athletics Руне Андерсен.

Ранее совет World Athletics приостановил процесс восстановления членства в организации  Всероссийской федерации легкой атлетики. Руководство заявило, что может полностью исключить ВФЛА из международной ассоциации, передает ТАСС.

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