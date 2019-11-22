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Два опасных астероида нацелились на Землю

22:21
  • пятница
  • 22 ноября 2019

"Роскосмос" следит за небесными гостями

Два астероида, представляющие потенциальную опасность для Земли, засекла система контроля космического пространства "Роскосмоса". Один из них был обнаружен в ночь с 27 на 28 июля. Он подкрался к нашей планете на расстояние в 187 тысяч 791 километр.
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А в ноябре астероид удалось обнаружить с помощью Автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве в районе села Передовое Амурской области.

"Шестого ноября 2019 года при проведении плановых работ по мониторингу геостационарной области … был обнаружен неизвестный ранее малый астероид… Данный астероид является вторым, обнаруженным АСПОС ОКП за последние три месяца", - сказано в сообщении "Роскосмоса".

Космический гость, как выяснилось, находится на гелиоцентрической орбите с периодом обращения 2,89 года. Минимальное расстояние между центром Земли и астероидом составило 139 тысяч 410 километров. Астероид примерно 10-15 метров в диаметре – примерно такой же упал в районе Челябинска 15 февраля 2013 года.

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