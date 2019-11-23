Россиянам рекомендовали не ходить на концерты Ротару

С таким заявлением выступил известный политик

Культура не может быть вне политики, так считает сенатор Валерий Рязанский. Политик призвал поклонников Софии Ротару не покупать билеты на её концерты в России. Член Совета Федерации сделал такое заявление в связи с тем, что Ротару критикуют нашу страну.

"Говорят, что культура и искусство вне политики, но в жизни не так. Лучшим ответом на такие выступления стали бы пустые места в зале", - сказал Рязанский.

Ранее стало известно, что уроженка Украинской ССР и гражданка Украины София Ротару примет участие в новогоднем концерте "Песня года", а также может выступить на частных концертах в Москве. При этом на прошлый Новый год певица отказалась выступать в России из-за военного положения на Украине. Она заявила, что не хочет накалять обстановку и провоцировать соотечественников.