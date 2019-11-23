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За российскими водителями организуют тотальную слежку

10:21
  • суббота
  • 23 ноября 2019

На дорогах ЦФО установят тысячи камер

За передвижениями всех автомобилей в Центральном федеральном округе будет следить специальная система. Подобное программное обеспечение уже действует в Москве и Московской области. Система обойдётся в 202 миллиона рублей и будет состоять из пяти тысяч комплексов фотофиксации нарушений.

Эксперты утверждают, что новая система покажет эффективность в борьбе  с преступлениями, связанными с транспортом. Впоследствии использование подобных комплексов фотофиксации может распространиться на всей территории страны, сообщает URA.RU.

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