За российскими водителями организуют тотальную слежку

На дорогах ЦФО установят тысячи камер

За передвижениями всех автомобилей в Центральном федеральном округе будет следить специальная система. Подобное программное обеспечение уже действует в Москве и Московской области. Система обойдётся в 202 миллиона рублей и будет состоять из пяти тысяч комплексов фотофиксации нарушений.

Эксперты утверждают, что новая система покажет эффективность в борьбе с преступлениями, связанными с транспортом. Впоследствии использование подобных комплексов фотофиксации может распространиться на всей территории страны, сообщает URA.RU.