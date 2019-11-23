Улицы Курска залило кипятком в 10-градусный мороз

Тысячи жителей остались без тепла

Десятки тысяч жителей Курска провели эту ночь в холодных квартирах. В десятиградусный мороз без тепла они остались из-за коммунальной аварии. И это уже вторая за последние сутки. Сейчас ведутся восстановительные работы.

Этой ночью Курск заволокло густым белым дымом. Многие подумали, что в городе сильный пожар. Однако запаха гари местные жители не почувствовали. Когда по мостовым потекли реки кипятка, стало ясно - это не дым, а пар, и в городе произошла крупная авария на теплотрассе.

Этой ночью мёрзли около 40 тысяч жителей. Прорыв тепломагистрали оставил без отопления почти 160 многоквартирных домов. В школах, детских садах и поликлинике батареи тоже остыли. При этом в Курске сейчас минус 10 градусов.

Днём ранее жителям соседнего района тоже пришлось кутаться в одеяла. В ночь на 22 ноября там произошла не менее серьёзная авария: без тепла остались сразу 16 тысяч человек. Правда, как только ремонтники закончили восстановительные работы и пустили воду, кипяток хлынул уже на другом участке магистрали. По словам коммунальщиков, проблема всё та же - ветхий трубопровод, сообщает "ТВ Центр".

Точные причины новой аварии ещё предстоит установить. Но, по мнению представителей теплоснабжающей компании, прорыв, скорее всего, произошёл из-за, так называемой, усталости металла. Проще говоря, трубы проржавели насквозь. Устранять аварию теперь будут в течение дня. Сейчас ремонтные бригады уже вырезали аварийный участок и устанавливают новый трубопровод. Однако сварочные работы займут несколько часов. Глава города взял ситуацию на личный контроль, и, по его словам, до вечера 23 ноября тепло появится во всех домах.

Илья Данильцев, "ТВ Центр".