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Почему Япония должна признать Курильские острова частью России

11:19
  • суббота
  • 23 ноября 2019

Сергей Лавров обратился к официальному Токио

Япония должна признать суверенитет России над южной частью Курильских островов. Это одно из основных условий для заключения мирного договора, заявил Сергей Лавров по итогам переговоров с японским коллегой  Тосимицу Мотэги. Встреча прошла на полях министерского совещания группы двадцати в Нагое.

Глава нашего МИДа напомнил, что Владимир Путин и Синдзо Абэ договорились продвигаться в этом вопросе на основе декларации 1956 года. Согласно документу, Токио должен признать территориальную целостность и суверенитет России, в том числе, над Курилами. И тем самым подтвердить итоги Второй Мировой войны. Кроме того, Сергей Лавров назвал ещё одно препятствие для укрепления отношений с Японией - военно-политический альянс Японии и США, сообщает "ТВ Центр".
 

 

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