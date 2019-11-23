Почему Япония должна признать Курильские острова частью России

Сергей Лавров обратился к официальному Токио

Япония должна признать суверенитет России над южной частью Курильских островов. Это одно из основных условий для заключения мирного договора, заявил Сергей Лавров по итогам переговоров с японским коллегой Тосимицу Мотэги. Встреча прошла на полях министерского совещания группы двадцати в Нагое.

Глава нашего МИДа напомнил, что Владимир Путин и Синдзо Абэ договорились продвигаться в этом вопросе на основе декларации 1956 года. Согласно документу, Токио должен признать территориальную целостность и суверенитет России, в том числе, над Курилами. И тем самым подтвердить итоги Второй Мировой войны. Кроме того, Сергей Лавров назвал ещё одно препятствие для укрепления отношений с Японией - военно-политический альянс Японии и США, сообщает "ТВ Центр".

