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Джонсон назвал миф о руке Кремля чушью

11:06
  • суббота
  • 23 ноября 2019

Премьер-министр Британии сравнил его с легендой о Бермудском треугольнике

Глава британского правительства назвал слухи о вмешательстве России в голосование по "брекзиту" ерундой, такой же, как миф о Бермудском треугольнике. Об этом Борис Джонсон заявил в телеэфире во время предвыборных дебатов.

Премьер-министр добавил: он не верит, что результаты референдума могли быть подделаны или искажены. Он также уверен, что 17 миллионов британцев действительно проголосовали за выход из ЕС.

Джонсона обвинили в затягивании сроков публикации доклада о предполагаемом вмешательстве Москвы в ход плебисцита. Премьер-министр ответил: процедура обнародования стандартная и повода её ускорять он не видит. Как и доказательств попыток России повлиять на британскую демократию. В Кремле неоднократно подчёркивали, что не вмешиваются в дела других государств, напоминает "ТВ Центр".

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Борис Джонсон
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