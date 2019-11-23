Террористы взорвали грузовик у полицейского участка в Колумбии

В стране продолжаются массовые протесты

В Колумбии три человека погибли и десять получили ранения в результате взрыва у полицейского участка. На воздух взлетел заминированный грузовик. Перед этим водитель сначала пытался атаковать здание.

В латиноамериканской стране новая волна протестов и общенациональных забастовок. За два дня в них приняли участие 200 тысяч человек. Они недовольны экономической политикой правительства и разгулом преступности, сообщает "ТВ Центр".

В Боготе объявлен комендантский час. Во избежание эскалации насилия в стране введён запрет на ношение оружия и ограничена продажа спиртного. резидент Иван Дуке призвал митингующих отказаться от действий, противоречащих закону, и предложил расширить диалог общества и власти.