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Террористы взорвали грузовик у полицейского участка в Колумбии

11:11
  • суббота
  • 23 ноября 2019

В стране продолжаются массовые протесты

В Колумбии три человека погибли и десять получили ранения в результате взрыва у полицейского участка. На воздух взлетел заминированный грузовик. Перед этим водитель сначала пытался атаковать здание.

В латиноамериканской стране новая волна протестов и общенациональных забастовок. За два дня в них приняли участие 200 тысяч человек. Они недовольны экономической политикой правительства и разгулом преступности, сообщает "ТВ Центр".

В Боготе объявлен комендантский час. Во избежание эскалации насилия в стране введён запрет на ношение оружия и ограничена продажа спиртного. резидент Иван Дуке призвал митингующих отказаться от действий, противоречащих закону, и предложил расширить диалог общества и власти.

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