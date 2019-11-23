Как Украина превратила историю в инструмент пропаганды

В стране до сих пор верят в сознательное истребление украинцев в годы советской власти

На Украине вспоминают жертв голодомора. При этом историю превращают в инструмент пропаганды. Всё для того, чтобы убедить граждан: Советский Союз якобы специально истреблял украинцев. О том, как современная власть уничтожает собственное население в Донбассе, почему-то умалчивается.

День памяти жертв голодомора Украина традиционно планирует отметить масштабно. На улицах уже раздают сухарики и листовки, просвещая тех, кто не в курсе. Вместо того, чтобы обсуждать прошлое, Украине стоило бы подумать о будущем, перспективы которого многим там кажутся крайне печальными, полагают некоторые украинские политики.

"Страну превратили в постоянно воюющее государство, которое вымирает. А новая власть еще и поставила Украину на общую распродажу", - говорит депутат из фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Павленко.

Но эту распродажу новые украинские власти называют волшебной палочкой, которая спасёт страну. Премьер Гончарук уже бодро рапортует в соцсетях, что на продажу вот-вот выставят первые десять гособъектов. Что аукцион будет прозрачным, добавляя про коррупцию в высших эшелонах украинской власти, где взяток оказывается больше не берут, сообщает "ТВ Центр".

Звучит конечно смешно. Учитывая, что тот же Трамп, например, отбиваясь от нападок демократов в связи с фактом заморозки военной помощи Украине, накануне дал совсем иную характеристику этой стране.

Почему мы должны давать деньги государству, которое известно своей коррумпированностью? Это очень коррумпированная страна. Как известно, это третья самая коррумпированная страна мира.

В лидерах Украина и по оттоку населения. Одни уезжают на запад, другие - на восток. Причём речь идет о миллионах украинцев, которые не видят будущего в этой стране.

Александр Панюшкин, "ТВ Центр".