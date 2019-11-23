Одессе угрожает экологическая катастрофа

У берегов Украины потерпел крушение нефтяной танкер

Крушение танкера в Чёрном море у берегов Одессы грозит экологической катастрофой. Содержание нефтепродуктов в воде превышает допустимую норму в 53 раза. Это данные экологической инспекции Украины.

22 ноября во время сильного шторма танкер "Дэлфи" сорвало с якоря и отнесло на мель, где он опрокинулся. Из-за сильных волн, судно налетело на бетонный волнорез. Образовалась пробоина, из которой вытекает мазут, сообщает "ТВ Центр". Экипаж танкера эвакуировали.

Ранее сообщалось, что "Дэлфи" принадлежит Молдавии. Однако позже выяснилось, что судно было лишено права ходить под флагом страны больше года назад.