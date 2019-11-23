Кино и нравственность: в Москве открылся международный кинофестиваль

Оценивать фильмы будут священники

В Москве открылся международный фестиваль кино- и телевизионных программ "Радонеж". Он объединил 300 медиакомпаний со всего мира. Они представят короткометражное и полнометражное кино, а также телефильмы и передачи. В конкурсной программе больше сотни работ, они посвящены духовно-нравственной тематике, сообщает "ТВ Центр".

Они рассказывают о жизни церкви, святых местах, а также проблемах семьи, молодёжи и экологии. Оценивать фильмы, кроме известных режиссёров, актёров и журналистов, будут священнослужители. Специальные показы завершатся 25 ноября.