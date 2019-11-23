К Земле несётся астероид-убийца

Он сопоставим по размерам с челябинским метеоритом

К Земле приближается астероид размером с Челябинский метеорит. Учёные считают, что он может создать опасные ситуации. Небесное тело зафиксировали специалисты Роскосмоса. Минимальное расстояние до нашей планеты - 139 тысяч километров.

Каждые три года космический объект будет сокращать дистанцию, и в конечном итоге рухнет на поверхность планеты. Кроме того, он может создать трудности для работы космонавтов на орбите, сообщает "ТВ Центр".

По размерам астероид сопоставим с метеоритом, который вошёл в атмосферу Земли в феврале 2013 года и взорвался в небе над Челябинском. Самая крупная часть объекта упала в озеро Чебаркуль. Ударная волна была настолько мощной, что выбила стёкла в тысячах домов.