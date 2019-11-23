Мать Юлии Началовой выступила с заявлением

Она обратилась к поклонникам её умершей дочери

Мать Юлии Началовой поблагодарила всех, кто поддержал её в трудную минуту и принял участие в так называемом народном флешмобе. Пользователи соцсетей требовали, чтобы исполнительнице присвоили звание заслуженной артистки посмертно. Несмотря на то, что этого так и не произошло, Таисия Началова порадовалась за то, что так много людей в России выросли на песнях её дочери.

"Мы тронуты до глубины души. Нам со всех уголков России шлют фотографии и слова поддержки, что Юле надо дать звание заслуженной артистки России. Во флешмобе участвовали люди разных возрастов", - заявила мать певицы.

Юлия Началова умерла 16 марта 2019 года в возрасте 38 лет. Как выяснилось перед смертью, у неё был целый букет болезней – подагра, диабет, красная волчанка, гангрена.