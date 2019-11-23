Ветлицкая рассказала о своём странном замужестве

Один из браков певицы был фиктивным

Певица Наталья Ветлицкая назвала свой брак с Женей Белоусовым авантюрой. Он был нужен только певцу. Как отметила звезда, они с Белоусовым оставались исключительно хорошими друзьями.

"Он показывал мне свои песни, мы придумывали, как ему надо под них двигаться. У нас не было с ним отношений, как у супружеской пары", - приводит слова Ветлицкой издание Teleprogramma.pro.

Сейчас Ветлицкая живёт в Испании со своим четвёртым мужем - Алексеем, тренером по йоге. Из открытых источников известно, что первый муж певицы – музыкант Павел Смеян, второй – Женя Белоусов, третий - манекенщик Кирилл Кирин. Также Ветлицкая жила в фактическом браке с певцом Дмитрием Маликовым, радиоведущим Павлом Ващекиным, актёром Александром Лойе, певцом Владиславом Сташевским, бизнесменом Сулейманом Керимовым, бизнесменом и продюсером Михаилом Топаловым и парикмахером Сергеем Зверевым.

Женя Белоусов умер в 1997 году в возрасте 42 лет. На фоне злоупотребления алкоголем у него развился панкреатита. После очередного приступа болезни его доставили в больницу, где он и умер от инсульта.