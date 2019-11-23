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За смерть Марьянова от алкоголизма потребовали 30 миллионов

18:38
  • суббота
  • 23 ноября 2019

Иск предъявлен руководителю реабилитационного центра

Сын актёра Дмитрия Марьянова оценил моральный ущерб от потери отца в 30 миллионов рублей. Соответствующий иск Даниил подал против руководителя центра "Феникс" Оксаны Богдановой. В этом закрытом реабилитационном центре Марьянов умер в октябре 2017 года. Артисту было 47 лет.
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26 ноября должно пройти первое судебное заседание по делу. В отношении Богдановой также заведено уголовное дело, ей вменяется неоказание помощи Марьянову, что, по одной из версий, привело к его смерти. Руководитель центра считает себя невиновной.

По её словам, жена Марьянова сама просила оставить мужа в реабилитационном центре, а его сын вообще с ним не общался. "Теперь эти люди, которые бросили Марьянова на произвол судьбы, требуют с меня денег и подают иски в суды", - приводит слова Богдановой издание "Собеседник".

Дмитрий Марьянов страдал алкоголизмом. Последние недели жизни он провёл в закрытом центре "Фенинкс". По сообщениям СМИ, причиной смерти стал оторвавшийся тромб.

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