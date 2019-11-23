Медведеву и Загитову гонят из большого спорта

Хороших результатов от них уже не ждут

Алине Загитовой и Евгении Медведевой предложили уйти из большого спорта. Олимпийский чемпион Роман Костомаров уверен, что скоро им будет сложно оказывать достойное сопротивление соперницам.

"Надо вовремя заканчивать. Конечно, они могут продолжать кататься ради своего удовольствия, но при этом не стоит надеяться на высокие результаты", - сказал Костомаров в интервью RT.

По его мнению, главным недостатком 17-летней Загитовой является отсутствие в её арсенале тройного акселя и четверных прыжков.

Между тем четыре российские фигуристки попали в финал Гран-при, который пройдёт в итальянском Турине с 5 по 8 декабря. На соревнованиях Россию представят Анна Щербакова, Александра Трусова, Алена Косторная и Алина Загитова. В этом сезоне российские девушки выиграли все шесть этапов Гран-при. Трусова стал первой на соревнованиях в Канаде и России, Щербакова победила в США и Китае, а Косторная выиграла турниры во Франции и Японии.