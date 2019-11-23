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Медведеву и Загитову гонят из большого спорта

19:44
  • суббота
  • 23 ноября 2019

Хороших результатов от них уже не ждут

Алине Загитовой и Евгении Медведевой предложили уйти из большого спорта. Олимпийский чемпион Роман Костомаров уверен, что скоро им будет сложно оказывать достойное сопротивление соперницам.
Загитова отняла у Медведевой любимую песню для выступления в Японии

"Надо вовремя заканчивать. Конечно, они могут продолжать кататься ради своего удовольствия, но при этом не стоит надеяться на высокие результаты", - сказал Костомаров в интервью RT.

По его мнению, главным недостатком 17-летней Загитовой является отсутствие в её арсенале тройного акселя и четверных прыжков.

Между тем четыре российские фигуристки попали в финал Гран-при, который пройдёт в итальянском Турине с 5 по 8 декабря. На соревнованиях  Россию представят Анна Щербакова, Александра Трусова, Алена Косторная и Алина Загитова. В этом сезоне российские девушки выиграли все шесть этапов Гран-при. Трусова стал первой на соревнованиях в Канаде и России, Щербакова победила в США и Китае, а Косторная выиграла турниры во Франции и Японии.

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