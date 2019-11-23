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Кейт Миддлтон бросила мужа ради детей

17:24
  • суббота
  • 23 ноября 2019

Кейт Миддлтон не пришла на важный приём из-за проблем с детьми. Раньше такого не было, так как Джордж, Шарлотта и Луи всегда были под присмотром опытной няни. Отказ от участия в мероприятии может быть связан с каким-то происшествием.
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Фанаты находятся в недоумении, ведь в тот злополучный день герцог и герцогиня Кэмбриджские с утра принимали в Кенсингтонском дворце почётных гостей - лауреатов премии Tusk Coservation Square. А вот на вечернем приёме принц Уильям уже был в гордом одиночестве: Кейт не смогла на нём присутствовать, пишет издание "7 дней". Представители Кенсингтонского дворца сообщили, что Миддлтон не смогла приехать на приём из-за детей.

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