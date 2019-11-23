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Американцев поймали на желании обогатиться за счёт замерзающей Украины

13:24
  • суббота
  • 23 ноября 2019

Начались поставки сжиженного газа из США

На начало поставок американского сжиженного газа на Украину отреагировали в России. Сенатор и телеведущий Алексей Пушков вывел американцев на чистую воду. "США и Польша хотят, видите ли, помочь Украине в достижении "энергетической независимости". Заработать они хотят - точно, а Украину сделать зависимой от себя. Только мало что из этого выйдет: далеко и накладно", - написал у себя в Twitter Пушков.

Танкер с американским газом прибыл 22 ноября в Польшу. Дальше он возьмёт курс на Украину. В конце августа Вашингтон, Варшава и Киев подписали соглашение о сотрудничестве в сфере поставок природного газа.

Напомним, что сейчас Украина покупает российский газ по псевдореверсу из Европы. Москва не раз предлагала снизить цену и продавать голубое топливо по более низким тарифам напрямую, но на Украине отказываются от инициатив "Газпрома".  

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